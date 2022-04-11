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Galatasaray'lı Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe yenilgisi sonrası stüdyoda bayıldı

11 Nisan 2022 09:16

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında baygınlık geçirdi. Kütahyalı'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz TV’de canlı yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rasim Ozan Kütahyalı fenalaştı. Kütahyalı’nın "baygınlık geçirmesinin ardından" hazır bekleyen beyaz önlüklü iki kişinin stüdyoya girmesi ise sosyal medyada espri konusu oldu.

Stüdyoya gelen beyaz önlüklü iki kişi, baygınlık geçiren Kütahyalı'yı sedyeye yatırarak ilk müdahalede bulundu. Beyaz önlüklü kişinin, sedyede yatan Kütahyalı'nın ağzına ateş ölçere benzer bir cihaz koyduğu görüntülere yansıdı.

 

Rasim Ozan KütahyalıFenerbahçeGalatasaraySüper Ligbaygınlık geçirdi

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