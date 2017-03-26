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Galatasaray kongresinden: 15 yıldır yönetenlerin yanılma hakkı var da, bizim 'Torinolu Şaban'ımızın niye yok?

26 Mart 2017 12:01

Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın bugün (25 Mart Cumartesi) Mali Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Galatasaray’ın Cemaat’le işbirliği içinde olduğu iddialarına tepki gösterdi. Kongrede Hakan Şükür, Arif Erdem, Hüseyin Avni Mutlu ve Zekeriya Öz gibi isimlerin ihraçlarının oylandığı sırada kürsüye çıkan Çetinçalı, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in diğer isimlerden ayrı tutulmasını gerektiğini savundu. Çetinçalı, “15 yıldır ülkeyi yönetenlerin yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye yanılma hakkı yok?” dedi.

ETİKETLER

Hakan ŞükürTorinolu ŞabanımızKadir ÇetinçalıGalatasarayCemaatMali Genel Kurulu

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