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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul’da

01 Şubat 2021 08:49

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın transferi için kulübü Zamalek ile görüşmelere başladığı açıkladığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, İstanbul’a geldi. Mısır’ın Kahire şehrinden uçağa binen Mohamed, İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Mısırlı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen arabaya binerek havalimanından ayrıldı.

23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
Mostafa Mohamed, 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray’da forması giyecek.

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