Galatasaray'ın forveti Falcao'nun derbi öncesinde paylaştığı video beğeni topladı

23 Şubat 2020 17:34
Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao sosyal medya hesabından Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'un tarihi mekânları ve taraftar şovlarının yer aldığı bir video paylaştı.
Falcao'nun sosyal medya hesaplarını yöneten grubun hazırladığı video, sosyal medya da sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşma bugün (23 Şubat) saat 19.00'da başlayacak.
İki takımın maç öncesinde ligdeki durumu şu şekilde;
© Tüm hakları saklıdır.