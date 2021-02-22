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Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin 'Sadece 1 Hagi Var' şarkısı ile dans performansı viral oldu

O anlar sosyal medyada gündem oldu

22 Şubat 2021 14:19

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin "Sadece bir Hagi var" isimli şarkıda eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. İkilinin görüntülerini Twitter'da "İnternetin gördüğü en iyi şeylerden biri" notuyla paylaşan Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun gönderisi çok sayıda beğeni aldı.

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi ve kendisi gibi futbolcu olan oğlu Ianis Hagi'nin "Sadece Bir Hagi Var" adlı şarkıda dans ettikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu. 

"İnternetin gördüğü en iyi şeylerden biri"

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun paylaştığı video kısa sürede yoğun ilgi gördü. Roşu, baba ve oğlun dans ettiği videoyu, "İnternetin gördüğü en iyi şeylerden biri. Bunun için hazır mısınız? Harika Gica Hagi ve oğlu Ian, Gica Hagi'ye adanmış bir şarkıda dans ediyor. İnanılmaz video. "Şarkının adı: Sadece bir Hagi var. İlginç video ama iki Hagi var haha!" notuyla paylaştı.

Galatasaray efsanesi George Hagi ve oğlu Ianis Hagi'nin dans ettiği görüntüler sosyal medyada beğeni topladı
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