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Galatasaray'dan 24 yıl önce bugün imza attırdığı Hagi'ye özel video

31 Temmuz 2020 15:46

Galatasaray, eski Rumen futbol yıldızı Gheorghe Hagi'yi unutmadı ve efsane ismin sarı-kırmızılı ekiple 24 yıl önce sözleşme imzalamasının anısına bir paylaşımda bulundu. Video, sosyal medyada yankı uyandırdı.
 

Galatasaray , eski Rumen futbol yıldızı Gheorghe Hagi'yi unutmadı. Sarı kırmızılı ekip, 24 yıl önce bugün sözleşme imzaladığı efsanesi adına bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, elde edilen başarılarla futbol takımının efsaneleri arasına giren Hagi ile ilgili olarak, "Karpatların Maradonası, Comandante, büyük usta, efsanemiz... Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir tarihi serüvenin ilk adımını attı. I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadeleri kullanıldı.

Önemli gollere yer verildi

Hagi'nin 31 Temmuz 1996 tarihindeki imza töreninden görüntülere, sarı-kırmızılı formayla attığı önemli goller ve oynadığı maçlardan kesitlere de yer verildi.

UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası kazandı

Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 4 lig, 1'er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2'şer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Teknik direktör olarak çalıştı

Hagi, teknik adam olarak da kulüpte yer alıp Galatasaray'ın başında Türkiye Kupası kazandı.

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