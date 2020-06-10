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Galatasaray'da karton taraftarlar stattaki yerini alıyor

10 Haziran 2020 13:11

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmalar için başlattığı karton taraftarlar projesine katılan sarı-kırmızılı futbolseverlerin fotoğrafları tribünlerdeki yerlerini almaya başladı.

Galatasaray'ın 'Sensiz Olmaz Galatasaray' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Süper Lig'de Gaziantep FK, Trabzonspor ve Göztepe ile Türk Telekom Stadyumu'nda seyircisiz oynayacağı müsabakalarda tribünlerde taraftarların kartondan maketi yer alacak. Kampanyaya dahil olan sarı-kırmızılı taraftarların fotoğrafları, tribünlere yerleştirilmeye başlandı.

Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.

Galatasaray ayrıca korona virüs ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı.

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