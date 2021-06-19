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Spor

Galatasaray'da başkan adayları oylarını kullandı

19 Haziran 2021 15:35

Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurulunda başkan adayları oylarını kullandı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede adaylardan Metin Öztürk 2, İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu 3, Burak Elmas 7, Yiğit Şardan da 8 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu ile eski futbolcular Gökhan Zan, Necati Ateş, Hakan Ünsal, Vedat İnceefe de liseye gelerek oylarını kullandı.

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