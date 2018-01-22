Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'den ilk açıklama

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor ile oynanacak karşılaşma öncesinde havaalanında Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Mazbatayı henüz almadık. Resmi yönetim kurulu olarak değil ancak dün akşam Florya'ya bir nezaket ziyaretinde bulunduk" dedi. Seçimi kazandıkları andan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, "İlk maça gidiyorum. İnşallah kazanırız centilmenlik içinde. Hak ederek kazandığımız bir galibiyet olur. İlk günümüz diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Seçildiğimiz saniyeden itibaren çalışıyoruz. Şu anda da çalışıyoruz" şeklinde konuştu.