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Galatasaray Başkanı Cengiz'den oyun itirafı: 'Bir türlü beceremedim; İndim vurdular, indim vurdular'

22 Nisan 2020 16:26

GS TV'de karantina günlerini anlatan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, evden çıkmadığı bugünlerde oynadığı bilgisayar oyunları hakkında da konuştu. 

Mustafa Cengiz, bilgisayar oyunu PUBG ile alakalı "PUBG oynayamadım, içimde kaldı. Ortalığı kasıp kavurdu. O İlk çıktığında bekliyorsun. Adım atamadım, indim vurdular, indim vurdular. O oyunu oynamak isterdim, nasıl oynuyorlar. Tebrik ve takdir ediyorum. Ki ben World of Warcraft'ın en üst seviyelerine gelmiş bir oyuncuyum ama PUBG'yi beceremedim" dedi. 

İki oyun önerisi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, iyi bir oyuncu olduğunu belirtirken, "Oyun oynamayı çok istiyorum ama zaman bulamıyorum. Steam kütüphaneme baktım. Gençlere Portal II ve The Talos Principle'ı tavsiye ederim" diye konuştu. 

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