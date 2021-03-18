Galatasaray Adası davasında karar: Mahkeme Galatasaray lehinde karar verdi

18 Mart 2021 15:22
Galatasaray kulübü, Galatasaray Adası'nın işletmecisiyle yaşadığı anlaşmazlık üzerine açtığı tahliye davasını kazandı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen dava duruşmasında, işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir" denildi.
Galatasaray kulübü, 2006 senesinde eski başkan Özhan Canaydın döneminde, Galatasaray Adası'nın işletmeciliğini Mehmet Koçarslan'a kiralamıştı. Ardından yaşanan anlaşmazlar sonucunda sarı-kırmızılı kulüp Mehmet Koçarslan'a tahliye davası açmıştı.
Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu...
© Tüm hakları saklıdır.