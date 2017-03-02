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Galataport için tarihi Paket Postanesi de yıkıldı!

02 Mart 2017 19:53

Galataport projesi inşaatı nedeniyle iş makineleriyle yıkılan Tarihi Karaköy Yolcu Salonu’nun ardından, yolcu salonunun komşuluğunda bulunan 1’inci derece tarihi bina olan Paket Postanesi’nin aynı proje kapsamında yıkıldı. Tescilli binaların yıkımı ve inşaatın çevreye zarar verdiği iddialarına yönelik basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi, kendi binasının da yer aldığı Kemankeş Caddesi’nde çatlaklar ve çevre binalarda hasarlar oluştuğunu söyledi. Oda temsilcileri bu konuda gerekli önlem ve tedbir almayan sorumlu yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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