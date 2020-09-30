Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye’den Azerbaycan’a destek geldi. Saat 20.15 ve 00.00 arasında Galata Kulesi’ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesi’ne yansıtılan Azeri bayrağı havadan görüntülendi.

Bursa'nın sembolü olan Tophane'deki 115 yıllık tarihi saat kulesi kırmızı, yeşil, mavi renklere büründü. Tarihi şehir ile birlikte saat kulesinin Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine büründüğü o anlar havadan görüntülendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de kısa süre önce restore edilen Sultan Abdülhamit Han'ın yadigarı kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki tarihi saat kulesini Azerbaycan Bayrağı'nın renklerine bürüdü. Akşam saatlerinden itibaren tarihi saat kulesindeki görüntü şehrin bir çok yerinden görsel şölen oluşturdu.