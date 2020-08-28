Galata Kulesi'ndeki restorasyon skandalının ardından Diyarbakır'da iş makinesiyle tarihi yıkım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınan tarihi Galata Kulesi’nin beden duvarlarının darbeli matkapla delinmesinin ardından Diyarbakır’ın Hani İlçesi Veziri Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 400 yıllık tarihi Gabon Köprüsü, Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu tescile değer görmediği için yol genişleme çalışmaları sırasında iş makinesi ile yıkıldı.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Hani İlçesi’ne bağlı Veziri Mahallesi sınırları içinde bulunan tarihi Gabon Köprüsü, yol genişletme çalışmaları sırasında iş makineleri ile yıkıldı. Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü, yol genişletme çalışmaları sırasında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan yol üzerinde kalan ve yaklaşık 400 yıllık olduğu belirtilen Gabon Köprüsü için rapor istedi. Kurul tarafından bölgeye gönderilen ekipler köprünün tescile değer olmadığı yönünde rapor verince köprü, iş makineleri tarafından yıkıldı.

Diyarbakır Mimarlar Odası, Diyarbakır Hani ilçe sınırlarında yer alan tarihi Gabon Köprüsü'nün Karayolları'nın yol genişletme çalışmasında kepçeyle yıkıldığı anlara ilişkin bir görüntü paylaştı.

Twitter'dan paylaşılan görüntüde tarihi köprüyü yıkma çalışmalarının kepçe ile yapıldığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) elinden alınan tarihi Galata Kulesi’nin beden duvarlarının darbeli matkapla delinmiş ve tartışma konusu olmuştu. Galata kulesinde hilti ile yapılan restorasyon çalışmasına ilişkin görüntüleri yorumlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan çalışmanın "yapıya ait olmayan eklentilerin kaldırılması" olduğunu söylemişti. Kule'de yapılan hiltili çalışma için "Yapılan işlem doğru kullanılan ekipman yanlış" diyen Ersoy, Restorasyon ihalesi alan firma yetkilileri ve çalışanlarına sertifikasyon eğitimi verileceğini söylemişti.

27 Ağustos'ta (dün) Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ortaya çıkan restorasyon faciasından bir gün sonra toplandı. 13 Ağustos’ta gerçekleşen toplantı gündemine tarihi kuleye ilişkin restorasyon projesi geldi. Kurul, tarihi kuleye ilişkin sunulan restorasyon projesinin uygun olduğuna karar verdi.