Galata Kulesi annelerin fotoğraflarıyla renklendi

İstanbul Beyoğlu’nda gelenekselleşen Anneler Günü kutlaması gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından sosyal medya aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğrafları, Beyoğlu’nun simgesi Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Kutlamada duygulu anlar yaşanırken aynı zamanda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Beyoğlu'nun simgesi Galata Kulesi'nde etkinliğe ev sahipliği yaptı. 8 Mayıs saat 21.00'de başlan etkinlikte; Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan, Beyoğlu’ndaki şehit annelerinin fotoğrafları ile sosyal medyadan gelen fotoğraflar Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan etkinlikte ayrıca, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin fotoğrafları da Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül'ün mesajı kuleden Türkiye’ye izletildi. Yaklaşık 500’ün üzerinde fotoğraf, kuleye yansıdı.

"Her anne, farklı hikaye"

Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Haydar Ali Yıldız, “Bizi dünyaya getiren annedir. Dolayısıyla çilemizi çeken, hayat boyunca bizim için mücadele eden annelerimiz için ne yapsak azdır. Bugün Beyoğlu Belediye Başkanı olarak tarihi Galata Kulesi'nde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğraflarını, ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın annesiyle olan fotoğrafını buraya yansıtacağız. Şehit Eren Bülbül'ün annesiyle olan fotoğrafı ve şehit annelerimizin fotoğrafları da kuleye yansıyacak. Her annenin hikayesi ayrıdır. Biz de annelerimizin hikayelerini buradan göstermeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı (DHA)