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Galata Köprüsü’nden vapurun üstüne atladı

Özer, daha önce de Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapmıştı

31 Ağustos 2021 11:07

Metrobüs üzerinde yaptığı yolculukla gündeme gelen Yunus Emre Özer, bu kez Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir vapura atladı. Köprünün korkuluklarına çıkan genç, köprünün altından vapur geçtiği esnada üstüne atladı. 

İstanbul Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi’de otobüsün üstünde yolculuk yaparak tanınan Yunus Emre Özer, bu kez de Galata Köprüsü’nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki geminin üstüne atladı. 

Vapurun mürettebatı Özer'in güverteye atladığını fark ederek yakaladı. Kaptan köşküne götürülen Özer, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan Özer, ardından gemiden inerek  uzaklaştı.

İstanbul Merter'de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan  Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Özer arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.

 

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