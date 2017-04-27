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'Galaksinin Koruyucuları 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2' filminin fragmanı

27 Nisan 2017 19:47

2014 yılında büyük sükse yaratan Galaksinin Koruyucuları'nın devam filmi, Peter Quill, nam-ı diğer Star-Lord ve ekibinin maceralarını anlatmaya devam ediyor. Marvel'dan Galaksinin Koruyucuları 2 filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.

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Galaksinin Koruyucuları 2Guardians of the Galaxy Vol 2

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