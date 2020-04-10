Futbolseverlerin özlediği görüntüler; işte tıklım tıklım dolu tribünleri ile 2019'un en iyi golleri

10 Nisan 2020 14:15
Tüm dünyada şu ana kadar 97 bine yakın insanın can kaybına neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünyadaki en çok seyirci sayısına ve yıldız futbolculara sahip ligler ertelendi. Hâl böyle olunca futbolseverler de en çok atılan o güzel golleri özledi.
İşte İspanya'nın La Liga'sından, İngiltere'deki Premier League'ine kadar futbolun yıldızlarının attığı 2019 yılındaki en güzel goller...
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