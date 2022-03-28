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Spor

Futbolcular sahada tekme tokat kavga etti, polis biber gazıyla müdahale etti

5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı

28 Mart 2022 12:28

Düzce'de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor arasındaki karşılaşmasının bitiş düdüğüyle futbolcular arasında kavga çıktı. Polis, tekme tokat kavga eden futbolculara biber gazıyla müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor ile Beyköy Belediyespor, dün Çilimli İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çilimli Belediyespor'un 2-1 galip geldiği maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beyköy Belediyespor oyuncuları, rakip oyunculara saldırdı. Kavganın büyümesiyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve yöneticiler de olaya dahil oldu.

5 futbolcu aldığı darbelerle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 3 kişi serbest bırakıldı. 

 

Çilimli BelediyesporBeyköy Belediyesporkavga

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