Arjantin bölgesel amatör liginde La Puerta ve Sportivo Tirolesa takımları arasında oynanan kupa finalinde maçı penaltılarla kaybeden La Puertalı futbolcular, hakemi öldüresiye dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan hakem hastanede tedavi altına alındı.

Olaylarda hakemin yanı sıra futbolcuları sakinleştirmeye çalışan Bölgesel Lig Başkanı Gustavo Garcia'da saldırıya uğrayıp hastanelik oldu. Radiojesusmaria isimli Twitter adresinden yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken, güvenlik kamarası görüntülerinden hakeme saldıran sekiz futbolcu ve üç taraftarın kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.