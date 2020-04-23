Futbolcu Cengiz Ünder 100 okula top bağışlayacağını söyledi; diğer futbolcular da sıraya girdi

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder sosyal medya hesabından 23 Nisan dolayısıyla bir kampanya başlattı. Ünder bu kampanyanya kapsamında 100 okula 11'er futbol topu hediye ettiğini açıkladı. Futbolcular da Ünder'in kampanyasına katılmaya başladı.

Ünder'in Twitter'dan başlattığı kampanya için çektiği videonun altına "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yeniden ders zili çalıp okullara döndüğümüzde ilk tenefüste bahçelere dökülen geleceğimizin bekçileri çocuklarımız için 100 okula 11’er tane futbol topu hediye ediyorum. Nice 100 yıllara!" notunu düştü.

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da katıldı

Tufan, sosyal medya hesabından Cengiz Ünder'in paylaşımını alıntılayıp, şunları kaydetti:



"Bu özel günde Cengiz’in yardımlarına ben de 100 okulumuzun kütüphanelerine kitap bağışında bulunarak destek oluyorum. Nice 100 yıllara. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Ünder'in 100 okula futbol topu hediye edeceği açıklamasının ardından, Medipol Başakşehir kalecisi Mert Günok da 100 okula ikişer çift eldiven göndereceğini söyledi.

Günok, Twitter hesabından "Cengiz’in bu güzel düşüncesine katkıda bulunmak için 100 okulumuza 2’şer çift kaleci eldivenleri de benden. #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! Nice 100 yıllara" açıklamasında bulundu.