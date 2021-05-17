Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi: "Şikâyetçi olduk"

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’a eleştirilerde bulunan futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, dün Haber Global'de yayınlanan 'Kontra' isimli futbol programının çıkışında üç kişinin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Karakullukçu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikâyetçi olacağız" dedi.

Bir diğer paylaşımında "Ekip olarak ifademizi verip şikâyetçi olduk, polis eşliğinde de evime ulaştım" bilgisini veren Karakulluçu, "Başta yardımcı olan polis ve kurumun güvenlik görevlileri olmak üzere şahıslardan şikayetçi olan kurumum Haber Global'e, ekip arkadaşlarıma ve desteğini hissettiren hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Programdaki bir diğer yorumcu olan gazeteci Candaş Tolga Işık da olay ile ilgili Twitter hesabından şunları yazdı;

"2 haftadır sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyorduk. Ve bugün program biteli 2 saat olduktan sonra -polis eşliğinde- evlerimize gidiyoruz... Yıl 2021, buyrun size Türkiye'deki futbol iklimi! Bu arada İstanbul Polisi'ne çok teşekkür ederiz"