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Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi: "Şikâyetçi olduk"

O anlar güvenlik kamerasında

17 Mayıs 2021 14:57

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu, dün Haber Global'deki programın ardından 'ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradıklarını' bildirdi. Karakullukçu, ifade verip şikâyetçi olduklarını kaydetti.

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