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Futbol yorumcusu Sinan Engin, Koronavirüs'e yakalandı

Gelişmenin ardından Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'nin diğer çalışanları da test yaptırdı

28 Ekim 2020 12:04

Futbol yorumcusu Sinan Engin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'nin diğer çalışanları da test yaptırdı.

Beyaz Futbol yorumculardan Sinan Engin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı. Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırdı.

Haberler.com'da yer alan habere göre, Osman Gökçek'in talimatıyla çalışanların test yapması istendi. Sinan Engin'in İstanbul Taksim Acıbadem Hastanesi'nde tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahyalı da test sonucunu bekliyor

Rasim Ozan Kütahyalı, durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini ifade etti. Sinan Engin'in ise zatürre başlangıcı olduğunu fakat durumunun iyi olduğunu belirtti.

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