Futbol sahalarında nadir görülen gol; taçtan attı!

11 Aralık 2020 12:05
İran Ligi'nde futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Payka takımında forma giyen Nader Mohammadi, taçtan gol attı. Gol gündem olurken Nader Mohammadi'nin taç kullanım şekli de atılan gol kadar konuşuldu. Futbol kurallarına göre taç atışından direkt olarak kaleye giren top gol sayılmıyor ancak kalecinin son dokunuşu, golün geçerli olmasını sağladı.
Haberler.com'da yer alan habere göre, İran Ligi'nin 5. haftasında Gol Gohar Sirjan ile Paykan takımları karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Nader Mohammadi attığı ilginç golle maça damgasını vurdu.
Karşılaşmanın 7. dakikasında uzun bir atış yapmak için tacı takla atarak kullanan İranlı futbolcu, topu ağlara gönderdi. Kaleye doğru süzülen top, kaleci Alireza Haghighi'nin eline değerek filelerle buluştu.
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