Futbol sahalarında nadir görülen gol; taçtan attı!

İran Ligi'nde futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Payka takımında forma giyen Nader Mohammadi, taçtan gol attı. Gol gündem olurken Nader Mohammadi'nin taç kullanım şekli de atılan gol kadar konuşuldu. Futbol kurallarına göre taç atışından direkt olarak kaleye giren top gol sayılmıyor ancak kalecinin son dokunuşu, golün geçerli olmasını sağladı.