Futbol maçında kaleciyi arı soktu

01 Kasım 2021 13:53
Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta Maküspor-Bağbaşı maçında konuk ekibin kalecisini arı soktu. Ev sahibi takım 1-0 kazandı.
Bir yılı aşkın süredir pandemi sebebiyle oynanmayan Bölgesel Amatör Liglerde ilk santra yapıldı.
Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta yer alan Burdur ekibi Maküspor, Denizli temsilcisi Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti.
Maküspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın 11'inci dakikasında, Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı sol omzundan arı soktu. Hakem Mehmet Can Koç'a durumu anlatan kalecinin tedavisi yapıldı ve bir süre sonra oyun devam etti. Kaleci Oğuzhan tedavisinin ardından maçın sonuna kadar devam etti.
Arı sokmasına maruz kalan Oğuzhan takımını fark yemekten kurtarsa da son dakikada gelen gole engel olamadı. Maküspor maçı 1-0 kazandı.
Kaynak: DHA
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