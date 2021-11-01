Futbol maçında kaleciyi arı soktu

Bir yılı aşkın süredir pandemi sebebiyle oynanmayan Bölgesel Amatör Liglerde ilk santra yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta yer alan Burdur ekibi Maküspor, Denizli temsilcisi Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti.

Maküspor'un 1-0 kazandığı karşılaşmanın 11'inci dakikasında, Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı sol omzundan arı soktu. Hakem Mehmet Can Koç'a durumu anlatan kalecinin tedavisi yapıldı ve bir süre sonra oyun devam etti. Kaleci Oğuzhan tedavisinin ardından maçın sonuna kadar devam etti.