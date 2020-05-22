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Furkan Vakfı üyeleri "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları atarak yasağa rağmen teravih namazı kılmak istedi: 40 gözaltı

22 Mayıs 2020 08:13

Koronavirüs yasağına rağmen Adana Merkez Camisi'nde teravih namazı kılmak istediği iddia edilen Furkan Vakfı üyelerine polis müdahale etti. Müdahalde 40 kişi gözaltına alındı.

Adana'da teravih namazı kılmak isteyip camiye girdiği iddia edilen Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan 40 kişiye idari para cezası kesildi. Polisin gözaltına almasının ardından tekrar toplanan bir grup "Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları atarak yarından itibaren bayramlaşmaya gideceklerini duyurdu. 

"Namaza engel olmazsınız", "Doğu Türkistan olmayacağız" sloganları ile camiye girmek isteyerek teravih namazı kılmak isteyen grubun gözaltına alınmasına tepki gösteren Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, yaşananların ardından yaptığı paylaşımda, “Mesafeyi koruyarak açık alanda namaz kılmak isteyenlere müdahale etmeye ne hakkınız var! Zerre kadar imanı olan bu zulme karşı gelir!” ifadelerini kullandı.

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 43 kişiyle beraber yargılanan Alparslan Kuytul hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım etme' ve 'Silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Kuytul'un 15 ve 16 yaşındaki iki kızı hakkında, Kuytul'un serbest bırakılması için yapılan yürüyüşe katıldıkları için dava açılmıştı .Kuytul hakkında 5 Aralık'ta Adana'da görülen 5. duruşmada tahliye kararı verildi.

 

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