Furkan Vakfı Başkanı Kuytul: Polis DAEŞ’den tehdit var dedi; bana suikast olursa yapan derin devlettir

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, kendisine yönelik bir suikast ihtimalinin emniyet tarafından bildirildiğini açıkladı. Kuytul, "Bana, aileme ya da arkadaşlarıma bir suikast olacak olursa herkes bilsin ki, bunu yapan derin devlettir, siyah gözlüklülerdir” dedi.

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, kendisine yönelik bir suikast ihtimaline karşı emniyet tarafından uyarıldığını açıkladı. "Ben bir tehdit almıyorum" diyen Kuytul, "Polise, 'Sizi gönderenlere talimat veren derin birtakım güçler herhalde beni tehdit ediyor sizi göndermek suretiyle' dedim" diye konuştu.

"Sizi gönderenlere talimat veren derin birtakım güçler herhalde beni tehdit ediyor"

Kuytul, kendisine yönelik tehdit ihtimalinin kendisine bildirilmesini şöyle anlattı:

"TEM ekibi Furkan Nesli Dergisi'ne geldi. Kapıdan bana bir kağıt imzalattılar. Yazan şey şu; DAEŞ örgütüne yapılan operasyondan sonra, örgüt yıkılmadığını göstermek için birtakım eylemler planlıyormuş bana ve arkadaşlarıma. Ben normalde böyle bir tehdit almadım. Gerçek mi değil mi bilemiyorum. Ben normalde böyle bir şey beklemiyorum. Ertesi sabah evime geldiler, "Bir tehdit var, koruma isterseniz valiliğe başvuru yapmanız lazım" dediler. Önceden de vakfa polisler gelmişti. Birkaç ay geçti yine geldiler. Ben böyle bir tehdit almıyorum dedi. Herhalde sizi gönderenlere talimat veren derin birtakım güçler herhalde beni tehdit ediyor sizi göndermek suretiyle. Ben bu kağıttan dört defa imzaladım"

"Bana bir şey olursa, muhalefetimizi kaldıramayanlar yapmıştır; hapse attıranlar da onlardı"

"Bana, aileme veya arkadaşlarıma bir suikast olacak olursa herkes bilsin ki bunu yapan derin devlettir, siyah gözlüklülerdir. Tetikçinin kim olduğunun önemi yok. Kimse tetikçiye bakmasın, tetikçinin arkasındakine baksın. Yok trafik kazası olmuş, inanmasınlar. Yok gıda zehirlenmesi olmuş, inanmasınlar. Benden kimler rahatsız bellidir. Yapacak olanlar onlar. 4 sene önce de açıklamıştım. Bana bir şey olursa derin devlet, bizim muhalefetimizi kaldıramayanlar yapmıştır. Ben perde arkasındaki derin güçlerden bahsediyorum, beni hapse attıranlar da onlardı. Siyasiler ve siyah gözlüklüler. Bir şey olacaksa sorumlusu onlardır. Şimdiden bunu söylüyorum."