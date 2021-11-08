Furkan Korkmaz’dan NBA maçında 25 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 114-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında takımına 25 sayı kazandırarak göz doldurdu.

Doğu Konferansı’nın zirvesini ilgilendiren maçta Philadelphia 76ers, Chicago Bulls’u 114-105’lik skor ile geçti. Böylece 76ers, üst üste 6’ncı galibiyetini elde etmiş oldu. Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers’ta Joel Embiid 30 sayı, 15 ribaunt ve Furkan Korkmaz 25 sayı, 6 ribauntla öne çıktı. Furkan Korkmaz 25 sayı yüzde 69,2 saha içi isabetiyle oynarken kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşmış oldu.