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Fulya Öztürk'ten, programına gelen eleştirilere sert yanıt

05 Ekim 2021 08:31

Fox TV'de yayınlanan 'Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk, Celal Bilin adlı bir vatandaşın içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasına tepki gösterenlere yanıt vererek, "Başkaları ensest ilişki işlerken, 15 gün o konuyu sündüre sündüre masaya yatırırken, niye hiçbiriniz bir yorum yapmadı?" dedi. 

Fulya Öztürk’ünsunduğu ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programında Celal Bilgin isimli bir kişi canlı yayında eşinin cinsel içerikli videosunu izletti. Olay Türkiye gündemine otururken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısından ve eskiden Fox TV'de çalışan gazeteci Fatih Portakal'dan tepki geldi. Konuyla ilgili programın sunucusu Fulya Öztürk’ten açıklama geldi.
 
“Rahatsızlık verdiysek ben ve ekibim adına özür diliyorum” diyen Öztürk, olayın çarpıtıldığını söyledi. Öztürk, yayında söz konusu videonun ekrana yansımadığını, programdaki görevlilerin işlerini yapabilmesi için izlemek zorunda olduklarını ve kendisinin de izlemediğini belirtti.

Fatih Portakal'a isim vermeden sert yanıt

Öztürk, isim vermeden eski FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal’a sert tepki gösterdi ve şöyle dedi:

“Ekmek yediğiniz yere laf edemezsiniz. Benim çok sevdiğim, saydığım insanlar ne oldu? Başkaları ensest ilişki işlerken, 15 gün o konuyu sündüre sündüre masaya yatırırken, niye hiçbiriniz bir yorum yapmadı? Niye, niye ekmek yediğiniz yere laf ediyorsunuz? Bak ben CNN Türk’ten geldim. 15 yılımı verdim. Şanla şerefle sevgi dolu şekilde ayrıldım ben. Eğer ben bir gün CNN Türk’le ilgili laf edersem benden kork. Çünkü ben ekmek yediğim yere laf ediyorsam yarın öbür gün buraya da laf ederim. Bu bir duruştur, karakterdir.”

TIKLAYIN - İzlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördü, canlı yayında izletti
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