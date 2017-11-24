Fuhuş baskınında saklandığı dolapta fenalaştı...

Trabzon’da son 6 ayda polis ekiplerince kentteki birçok otele yapılan fuhuş baskınında 84 kişi gözaltına alındı. Baskın sırasında polis ekiplerince oteldeki banyo dolabına gizlendiği fark edilen ve havasızlıktan fenalaşan Özbekistan uyruklu F.K. (25) isimli kadının ise son anda kurtarıldığı ortaya çıktı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucu, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kentte birçok otel, pansiyon ve restorana operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 42'si yabancı uyruklu 70 kadın ile 'fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek' suçlarından aralarında işletme çalışanı ve sahiplerinin de yer aldığı 14 kişi olmak üzere toplam 84 kişi gözaltına alındı. Baskınlar sırasında 138 yabancı uyruklu kadına da para karşılığında fuhuş yaptıkları gerekçesi ile işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilen kadınlar buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Polis ekipleri, yürütülen baskınlar sırasında da ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Baskın anında Özbekistan uyruklu F. K. adlı kadın oteldeki banyo dolabında gizlendiği fark edildi. Banyo dolabına saklanan ve burada havasızlıktan fenalaşan kadın polis ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Bulunduğu yerde havasızlıktan ölmek üzereyken fark edilen Özbek kadın bir süre sonra kendine geldi. Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlen F.K. işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.