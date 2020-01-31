Freni boşalan miniibüsten teker teker atlayarak kurtuldular

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı mahallesinde bulunan TOKİ konutları içerisinde önceki gün içerisinde 4 yolcunun bulunduğu park halindeki yolcu minibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün içinde bulunmadığı minibüs yokuş aşağı hızla ilerlerken panikleyen yolcular minibüsten atladı. Minibüs ise bahçeye girerek durabildi.
Minibüsten atlayarak kurtulmaya çalışan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastaneye kaldırıldı.
Minibüsten atlayan yolcular güvenlik kamerasına yansıdı. Peş peşe atladıkları görülen yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.