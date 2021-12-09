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Freni boşalan minibüs, araca çarpıp iş yerine daldı

Minibüs, iş yeri ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi

09 Aralık 2021 09:39

Kırıkkale'de, park halindeyken freni boşalan minibüs, hafif ticari araca ve bir iş yerinin tente demirine çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki minibüs, freninin boşalması sonucu geriye kaçmaya başladı. Yokuş aşağı giden minibüs, park halinde bulunan hafif ticari araca ve iş yerinin balkonunda bulunan tente demirine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs iş yerinin balkonuna çıkarken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüsün çarptığı iş yerinin üzerindeki apartmanda oturanlar ise sarsıntı ile birlikte büyük korku yaşadı. Minibüs, iş yeri ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

KırıkkaleKazaGüvenlik KamerasıMinibüs

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