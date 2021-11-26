T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fren yerine gaza bastı, ortalık savaş alanına döndü

Kazada 2 kişi yaralandı

26 Kasım 2021 22:47

İstanbul Kadıköy’de bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı, ardından kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy’de Göztepe Mahallesi, Ressam Salih Ermez Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç seyir halindeki başka bir araca çarpmasının ardından, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu akan trafikte ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kazayı gören esnaf “Arabanın sahibi bayanın gazı takıldı, sonra diğer araçlara vurdu. İçinden itfaiye ekipleri ile biz çıkarttık. Yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdılar. İki kişi hafif yaralı, diğer sürücü de elinden yaralandı” diye konuştu.

Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

kazakadıköy

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ocak 2022

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası seçimlerinde başkan adayı kürsüden idam ipi attı; "Bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz"

Niğdeli besici: Sabaha kadar koyunun kuzu doğurmasını beklerdim, şimdi doğmasını istemiyorum çünkü doyuramıyorum

Babacan: Üniversiteyi kazanan çocuğunu gönderemeyen çok aile var; bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: İstasyon binaları halkındır, 6 tarihi istasyon binasına talibiz

Kağıt bardaklara resim çizip satarak dünyayı dolaşıyor; "Ben sadece hayalimi yaşamaya çalışıyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24