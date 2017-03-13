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Fren yerine gaza bastı, kendini çatıda buldu

13 Mart 2017 14:25

Fren yerine gaza basan Çinli sürücü ne olduğunu anlayamadan kendisini yol kenarındaki bir evin çatısında buldu. Çin'in Jiangsu eyaletinde yer alan Taizhou kentinde yaşanan kaza görenleri hayrete düşürdü. Kullandığı otomobille yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip fren yerine gaza basınca olanlar oldu. Çinli sürücü daha ne olduğunu anlamadan hızla yoldan çıkarak kendisini bir evin çatısında buldu. Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza, şans eseri kimsenin burnu kanamadan atlatıldı. Aracın çatıdaki halini gören sosyal medya kullanıcıları ise sürücünün usta şoförlere 'kazara' taş çıkarttığı yorumunda bulundu.

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