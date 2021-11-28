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Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu

O anlar kamerada

28 Kasım 2021 13:01

İstanbul Tuzla'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kasap dükkânının cam korkuluklarından içeri girdi. Hızını alamayan araç, 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Bir yayanın da son anda kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzla'da 25 Kasım Perşembe günü saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada düşen çantasını almak için öne eğildi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle bir kasap dükkânının cam korkuluklarından içeri girdi. Araç daha sonra park halindeki 2 otomobile ve seyir halindeki 1 otomobile çarparak durabildi. Kazada yan yana bulunan 3 dükkân ve 3 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

frengaz

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