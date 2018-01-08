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Fransız şarkıcı France Gall yaşamını yitirdi

08 Ocak 2018 06:13

1960'larda müzik sahnesine çıkan ve yıllarca besteleriyle dünya çapında dinlenen Fransız şarkıcı France Gall Paris'te yaşamını yitirdi. 70 yaşındaki Gall, geçen ay ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Gall aynı zamanda iki yıldır kanserle mücadele ediyordu. Gall 1965'te Lüksemburg adına yarıştığı Eurovizyon yarışmasını Poupée de cire, Poupée de son şarkısıyla kazanmıştı. Gall 1987'de caz efsanesi Ella Firzgerald için yazdığı Ella, Elle l'a şarkısıyla uluslararası ününü artırmıştı.

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Fransız şarkıcı France Gall yaşamını yitirdi

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