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Fransız milletvekilleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarından dolayı yargılanmasını istiyor

23 Temmuz 2020 10:49

Fransa’da yaklaşık 30 milletvekili, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine kar 'insanlık suçu' işlediği gerekçesiyle Çin’in, uluslararası mahkemede yargılanmasını istedi.

Bir süre önce iktidar partisinden istifa eden Aurelien Tache’nin öncülüğünde kaleme alına dilekçeyi imzalayan Fransız milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin lahey suçu işleyenlerin yargılandığı uluslararası mahkemede dava açılması için girişimde bulundu. 

Bu arada Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, basına yaptığı açıklamada, Çin’de Uygur Türkle baskıların 'kabul edilemez olduğunu' söyledi. Fransız bakan, Çinli muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerde konuyu sürekli gündeme get etti. Milletvekili Hubert J-Laferriere ise Meclis Genel Kurulu'nda, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le D yanıtlaması talebiyle Uygur Türklerine yönelik baskılarla ilgili soru önergesi sundu.

 

Kaynak: Euronews

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Sincan Uygur Özerk BölgesiUygur Türklerifransa parlamentosuAurelien Tache’Emmanuel MacronJean-Yves Le D

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