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Yüzlerce esnaftan kendi cenazelerini temsil eden protesto

Esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti.

08 Kasım 2020 10:51

Fransa’da esnaflar hükümetin Koronavirüs ile mücadele kapsamında dükkanlarını kapatmasını, kendi cenazelerini temsil ettikleri gösteriyle protesto etti.

Fransa’nın Toulouse kentindeki Capitole Meydanı’nda bir araya gelen bine yakın esnaf hükümetin korona virüs salgını nedeni ile “temel ihtiyaç satmayan” işletmeleri kapatmasına tepki gösterdi. Eylemciler, siyah kıyafet ve şemsiyelerle sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kendi cenaze törenlerini temsil eden koreografi düzenledi.

Temsili cenaze törenlerini sergileyen esnaflar, hükümetin mağaza ve işletmelerin ölümüne sebep olduğunu sembolize etti.

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