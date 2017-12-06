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'Fransız Elvis' Johnny Hallyday hayatını kaybetti

06 Aralık 2017 14:25

Ünlü Fransız rock yıldızı Johnny Hallyday, 74 yaşında hayatını kaybetti. Hallyday akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Gerçek adı Jean-Philippe Smet olan ancak 1957'de ekranda ABD'li şarkıcı Elvis Presley'i gördükten sonra müzik kariyerine başladığı için 'Fransa'nın Elvis'i' olarak tanınan Johnny Hallyday, 74 yaşında yaşamını yitirdi. 50 yılı aşkın kariyeri boyunca hayranlarını büyüleyen şarkıcı, akciğer kanseri olmasına rağmen yeni bir albüm kaydı ve tur hazırlığındaydı. Bir dizi filmde de rol alan Hallyday on yıllar boyunca 100 milyondan fazla albüm satışını yakalayarak, dünyada en fazla albümü satılan müzisyenlerden biri olmuştu. Hallyday'in 18 platin albümü vardı.

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