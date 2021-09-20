T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı

“Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi”

20 Eylül 2021 11:03

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, dün, boş zamanlarında formda kalmak için yaptığı aletli egzersizin görüntüsünü paylaştı.

ISS’nin astronot ekibinde bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda sağlıklı kalabilmek için yaptığı egzersizden bir bölüm paylaştı. Pesquet görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, “Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonuAvrupa Uzay Ajansıuzayda egzersiziastronot

Diğer Videolar

Kaza yapan araçlarının başında saygı duruşunda bulundular

FOX'tan 10 Kasım videosu: Hayal etmeyi ondan öğrendik

15 Temmuz Köprüsü, Taksim, Domabahçe; 9.05'te hayat durdu

Koç Holding'in 10 Kasım videosu: Bu hasret bizim

CHP Gençllik Kolları'ndan 'yurt dışına giden gençler' mesajlı 10 Kasım videosu

Malatya'da çöken binanın enkaz kaldırma işlemleri sürüyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24