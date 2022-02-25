Fransız 2 gezgin, dünya barışı için 4 buçuk aydır Kudüs'e yürüyor

Fransız 2 gezgin, Kudüs’e kadar dünya barışı için yürümeyi hedefliyor. Gezginler son durakları İstanbul'da ise Büyükçekmece Belediyesi tarafından bir gece otelde ağırlanarak misafir edildi.

Fransız Jeanne Pierson (27) ve Charles Crabieres (20) isimli 2 gezgin, yaklaşık 4 buçuk aydır yaklaşık 10 ülke gezerek dünya barışı için Kudüs’e kadar yürümeyi hedefliyor. Birbirlerinden ayrı olarak yola çıkan Pierson ve Crabieres’in yolları ise Yunanistan’da kesişti. Yolculuklarını birlikte devam etme kararı alan 2 arkadaşın son durakları ise İstanbul oldu. Gece saatlerinde sokakta uyurken Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fark edilen gezginler yine belediye tarafından Kumburgaz’da bir otelde misafir edildi. Sabah saatlerinde Celaliye Sosyal Tesisleri’nde de ağırlanan gezginler belediyeye teşekkür ederek yolculuklarına devam etti.



Jeanne Pierson, yolculuğunu ve hedeflerini anlatarak, “Dünya barışı ve dünyadaki diğer insanların iyiliği için yürüyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş çok üzücü. Onlar için de dua ediyorum. Biz arkadaşımla Yunanistan’da tanıştık şimdi ise Kudüs’e kadar birlikte yürüyoruz. Yaklaşık 2 ay sonra yolcuğumuzu tamamlamayı hedefliyoruz. Biz burada ise Büyükçekmece Belediyesi sayesinde kaldık bizim otel ücretimizi ödediler çok rahattı. Türkiye’deki insanlar çok sıcak kanlı ve misafirperver” dedi.

Kaynak: İHA