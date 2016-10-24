Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye'deki OHAL farklı, Fransa'daki OHAL'de yargı hâlâ bağımsız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin Türkiye'deki olağanüstü hal uygulamaları (OHAL) için örnek gösterdikleri Fransa'dan aksi yönde açıklama geldi. Ankara'da temaslarda bulunan Fransa Dış İşleri Bakanı Jean-Marc Ayrault "Fransa ile Türkiye'deki OHAL yapısal olarak farklı. Fransa'daki OHAL'lerde yargının hala bağımsızlığı söz konusudur" dedi. Ayrault'yu konuk eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye'deki OHAL uygulamalarının "kapsam ve hedef" bakımından Fransa'daki ile aynı olduğunu iddia etti.