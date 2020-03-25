Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa'da Koronavirüs'e (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı polislerin ise sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü.