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Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına aldı

29 Kasım 2020 09:25

Fransa’da on binlerce kişinin katıldığı “Küresel Güvenlik” yasa tasarısı ve polis şiddetine karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Republique Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık 46 bin kişi, Bastille Meydanı’na yürüyerek, hükümet tarafından çıkarılmak istenen “Küresel Güvenlik” yasasını ve artan polis şiddetini protesto etmişti. Protestolarda akşam saatlerinde tansiyon yükselmiş, göstericiler polisle çatışmış ve çok sayıda aracı ateşe vermişti.

Bastille Meydanı’nda bulunan Merkez Bankası, bir grup gösterici tarafından ateşe verildi. 

Merkez Bankası’nın hemen yanında bulunan bar, kafe ve bir gazete büfesi alevlere içerisinde kaldı. İtfaiye, çıkan yangına müdahale ederken, polis eylemcileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştı.

Polis, göstericilerin lüks mağazaların bulunduğu semtlere gitmesini engellemek amacı ile bazı cadde ve sokaklara barikatlar kurdu. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

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FransaKüresel Güvenlikyasa tasarısıprotestolarBastille MeydanıMerkez BankasıRepublique Meydanı

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