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Fransa’da polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

Olayda bir polis memuru yaralanırken, sürücü aracıyla kaçmayı başardı

17 Ağustos 2021 20:29

Fransa'nın başkenti Paris'in doğu banliyölerinden Rosny-Sous-Bois'te polis, dur ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, sürücü aracıyla kaçmayı başardı.

Polisin ateş açtığı anlar ise, olay anında bölgede bulunan bir yolcu otobüsünün içinden anbean kaydedildi.

Görüntülerde, polisin birkaç el kaçan araca doğru ateş ettiği ve yolcuların ise panikle kendilerini korumak için otobüste yerlere yattığı görüldü.

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

fransapolis

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