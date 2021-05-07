Fransa'da Burak Yılmaz coşkusu; böyle karşıladılar

Son haftalarda takımını sırtlayan ve liderliği üstlenen tecrübeli golcü coşkuyla karşılandı. Yılmaz da coşkulu tezahüratlara korna çalarak karşılık verdi.

Lens deplasmanında şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak Lille'i motive etmek için tesise gelen taraftarlar Burak Yılmaz 'ı coşkuyla karşıladı.

30 maçta 15 gol

En son Fransa Ligue 1'de 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan Lille, ligin bitimine üç hafta kala 75 puanla lider durumda. Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint Germain (PSG) ise 75 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bu sezon Lille'in başarısında önemli faktörlerden biri olan Burak Yılmaz, Fransız ekibiyle toplam 30 resmi karşılaşmaya çıktı ve 15 kez fileleri sarstı.

Burak, 5 kez de gol pası verdi. Başarılı forvetin anlaşması önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.