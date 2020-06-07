T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fransa’da binlerce kişi polis şiddetine karşı sokaklarda

07 Haziran 2020 17:46

Fransa’da binlerce kişi sokaklara çıkarak, polis şiddetini protesto etti. Protestocular, ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd için anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan protestolar, tüm dünyaya yayıldı. Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere Lyon, Bordeaux, Marsilya ve Reims gibi büyük şehirlerde Floyd için anma yürüyüşü düzenlenirken, ülkede artan polis şiddeti ise protesto edildi. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Paris’te 5 bin 500 kişi, ülke genelinde ise 23 bin 300 kişi protestolara katıldı. Bakanlık, özellikle büyükşehirlerin protestolara destek verdiğini açıkladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda zaman zaman gerginlik yaşanırken, polisin sert müdahalesi kameralara yansıdı. Protestocular, bugünde “Siyahların hayatı önemlidir” ve “Nefes alamıyorum” sloganlarını atmaya devam etti.

ETİKETLER

fransaparisprotestogeorge floydpolis şiddeti

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 22 Temmuz 2020

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı

Sulama kanalına giren kuzenler akıntıya kapılarak kayboldu

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği: "Osman Kavala dediğim zaman hayatımda o kadar 'iyi ki'ler barındırıyor ki..."

Koronavirüs gölgesinde İstanbul Film Festivali; "Sinema salonunda rahatsız olduğumuz ufak gürültülerin ne kadar kıymetli olduğunu yeniden anlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Ayasofya'da kayıp eserler var" iddiasına tarihçiler ne dedi?...

Kayıp olan Pınar Gültekin'in cesedi bulundu; katil suçunu itiraf etti...

Demet Akalın'ın 'Pınar Gültekin' tweeti tepki topladı! ...

Yeşilada: Negatif faiz balona yol açtı, yatırım amaçlı emlak...

Tüm mirasını ÇYDD'ye bırakan Seyfi Dursunoğlu'nun ailesinden vasiyet açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aksaçlılar'dan iktidar ve muhalefete uyarı: Cumhuriyetin teminatı bütün kurumlar, tek...

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in son paylaşımı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24