Fransa'da aşı karşıtı gösteri yapan gruba bir başka grup sopalarla saldırdı. 

12 Eylül 2021 13:09
Fransa'da aşı karşıtları üst üste dokuzuncu hafta sonu da sokaktaydı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Fransa'nın Toulouse kentinde göstericiler, sağlık pasaportu uygulamasını protesto etmek için sokağa indi. Protestocular pankartlarla yürürken 20-25 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar eylemcilere tekme ve yumruklar attı, sopalarla vurdu. Yaşanan arbede polisin olay yerine gelmesiyle son buldu. Fransız polisi olaya göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Başkent Paris'te de aşı karşıtları meydanlardaydı. Binlerce aşı karşıtı sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etti. Paris'in 3 farklı noktasında düzenlenen gösteriler, sert polis denetimi altında gerçekleştirildi. Eylemciler, Koronavirüs'e karşı geliştirilen aşıların güvenilir olmadığını savundu.
Fransa'da Koronavirüs sağlık kartı yasası 9 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Ülke genelinde 9 Ağustos'tan 15 Kasım'a kadar 18 yaşından büyük her vatandaş için zorunlu hale gelen sağlık kartı, 12-17 yaşları arasındakiler için ise 30 Eylül'den itibaren zorunlu olacak.
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