T24 LogoT24 Logo
Haberler

Fransa'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden itfaiyecilerin yargılanması için protesto

08 Şubat 2021 08:53

Fransa'da yüzlerce kişi, 13 yaşındayken Julie’ye 2 yıl boyunca tecavüz eden 20 itfaiye erinin yargılanması için protesto düzenledi.

Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan tarihi adalet sarayı yakınlarında toplanan yüzlerce kişi, 2008 yılında 13 yaşındayken Julie’ye 2 yıl boyunca tecavüz eden 20 itfaiye erinin yargılanması için protesto düzenledi. Julie’nin 2008’den 2010 yılına kadar hastaneye sevk edildiği sırada 20 itfaiyeci tarafından birçok kez tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

2 Kasım 2020 tarihinde olay hakkında açılan davada mahkeme, yalnızca 3 itfaiye eri hakkındaki tecavüz iddiasını onaylamış, bazı itfaiye erlerinin itiraflarına rağmen 17 itfaiye erinin görevlerine devam etmesine karar vermişti. Mahkemenin kararı ise ülkede vatandaşların tepkisini çekmişti.

Fransa'da kadın hakları savunucuları ve birçok vatandaş ise 17 itfaiye erinin mesleklerine geri dönmesini "Adaletsizlik " olarak nitelendirerek, Julie'ye yapılanları kınadı. Göstericiler, çarşamba günü yargılanacak olan 3 itfaiye eri dışında diğer 17 itfaiyecinin de yargılanıp ceza alması gerektiğini yönünde çağrıda bulundu.

2008 yılında Julie’nin okulda rahatsızlanmasının ardından okul idaresi, Paris itfaiyesine haber vermiş, İtfaiyede görevli erler Julie'ye müdahale etmişti. Julie'nin sağlık durumuyla ilgilenen itfaiye erlerinden bir kişi ise Julie'nin iletişim bilgilerini kendi özel defterine kaydetmiş ve daha sonra sosyal medya üzerinden Julie ile iletişime geçmişti. Julie, 2 yıl boyunca yaşadığı rahatsızlık nedeni ile itfaiyeciler tarafından hastaneye kaldırılmış, ilerleyen zamanlarda Julie yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle okula ara vermişti.

fransaprotestotecavüzçocuk istismarıyargı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Mart 2021

Gaziemir'deki eski kurşun ve döküm fabrikası alanında tedirginlik yaratan görüntü: "Burası zehir ve ölüm saçıyor"

Sokak röportajında gerilim; "Ekonomide bir şey yok, yağ bulamıyorduk" diyen kadına yanıt: "Senin vicdanın var mı?"

Bodrum’da kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı

CHP'li Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Hodri meydan; millet kararını versin, yeni parlamento yapsın yeni anayasayı

ATM önünde gasp: "İyi çekin de güzel çıkalım" diyerek gazetecilere sataştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında Tansu Çiller ile ilgili iddialar konuşulurken kahkaha tufanı!...

Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan meydan okuyor! ...

Ahmet Hakan: Düşük bir ücretle genel merkezde görev yapan bu...

Erdoğan’ın “bozdurun” çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı: Yatırımda tercih yüzde 40...

Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz...

Sağlık Bakanı Koca'dan "BionTech" aşısı açıklaması: Bu belge yalan söylemediğimin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayında Tansu Çiller ile ilgili iddialar konuşulurken kahkaha tufanı!...

Tazminatlarını alamadıklarını belirttiler; eski patronlarına son sözlerini cenaze namazında söylediler:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24