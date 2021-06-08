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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

08 Haziran 2021 16:15

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde, slogan atan bir kişi tarafından tokatlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güneydoğudaki Drome bölgesini ziyaret edip restoran çalışanları ve öğrencilerle Koronavirüs pandemisinden sonra hayatın ne derece normale döndüğüne ilişkin konuştu.

Metal bir bariyerin arkasında bekleyen vatandaşlara yanaşan Macron'a, kalabalığın içindeki tişört giyen ve güneş gözlüğü takan biri tarafından tokat atıldı. Protestocunun tokat atmadan önce 'Kahrolsun Macron yönetimi' (A Bas La Macronie) diye bağırdığı duyuldu.

Güvenlik görevlileri bu kişiye hemen müdahale edip Macron'u da olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıyla ilgili toplamda 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye açık hakaret olduğunu söyledi.

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